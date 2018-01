Société

Littoral fermé: Air Austral lance une navette Pierrefonds - Gillot

Dans un contexte de fermeture de la route du littoral, et pour permettre aux habitants de l’Ouest et du Sud de l’île de pouvoir regagner plus facilement l’Aéroport Roland Garros ou plus largement le Nord de La Réunion, Air Austral lance des rotations entre Pierrefonds et Gillot du 11 au 13 janvier 2018.



En raison de la fermeture de la route du Littoral, Air Austral lance une navette spéciale Pierrefonds - Gillot du 11 au 13 janvier 2018. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la compagnie aérienne :



Jeudi 11 janvier :

Gillot – Pierrefonds : Vol UU1084 Décollage prévu à 17H50 - arrivée à Pierrefonds à 18H20

Pierrefonds – Gillot : Vol UU1085 Décollage prévu à 18h50 - arrivée à Gillot à 19H20



Vendredi 12 janvier :

Gillot – Pierrefonds : Vol UU1084 Décollage prévu à 8H15 - arrivée à Pierrefonds à 8H45

Gillot – Pierrefonds : Vol UU1086 Décollage prévu à 19h35 - arrivée à Pierrefonds à 20H05



Pierrefonds – Gillot : Vol UU1085 Décollage prévu à 09H15 - arrivée à Gillot à 09H45

Pierrefonds – Gillot : Vol UU1087 Décollage prévu à 20h35 - arrivée à Gillot à 21H05



Samedi 13 janvier :

Gillot – Pierrefonds : Vol UU1086 Décollage prévu à 19h35 - arrivée à Pierrefonds à 20h05

Pierrefonds – Gillot : Vol UU1087 Décollage prévu à 20H35 - arrivée à Gillot à 21H05

Zinfos974