Listes électorales : Pensez à vous inscrire !

Jeune ayant 18 ans

Un Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit d’office sur les listes électorales, s’il a accompli les formalités de recensement à 16 ans. Si ce n’est pas le cas, il peut demander son inscription sur les listes électorales à la mairie.

Pour voter lors des élections municipales de 2020, il doit accomplir cette démarche :

– jusqu’au 7 février 2020,

– mais s’il atteint 18 ans après le 7 février 2020, il a jusqu’au 5 mars 2020 pour le faire.



Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, si le jeune atteint l’âge de 18 ans :

– avant le 15 mars, il peut voter lors des 2 tours,

– entre le 15 et le 21 mars, il peut voter uniquement pour le 2d tour (soit le 22 mars 2020),

– après 21 mars, il ne peut pas voter pour les municipales 2020.



Pour s'inscrire sur les listes électorales, il est indispensable de vous munir des documents suivants avant de vous rendre au bureau des élections, dans les mairies de proximité (ou de faire votre inscription en ligne sur le site



– De votre pièce d’identité : passeport ou carte nationale d’identité.

– D’un justificatif d’adresse (facture d’eau ou d’électricité) datant de moins de trois mois à votre nom.



Retrouvez davantage d'informations sur le



