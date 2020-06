Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Liste électorale – Inscription d’office à 18 ans





En effet, chaque français âgé de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Ces nouveaux électeurs pourront participer au scrutin en présentant une carte d’identité. Une carte électorale leur a été adressée par courrier à leur domicile.



L’article L11 du code électoral :

II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :

1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé

