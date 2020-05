A la Une . Liste d'union à St-Paul : Joseph Sinimalé se range derrière Alain Bénard

"Je suis prêt à construire l’union avec Alain Bénard", indiquait mercredi soir Joseph Sinimalé. En fait, la grosse surprise vient du fait que le maire sortant de Saint-Paul a accepté que ce soit Alain Bénard qui mène la liste d'union. Il faudra également compter sur un troisième homme sur cette liste pour le 2nd tour des municipales à St-Paul. Il s'agit de Jean-François Nativel qui avait recueilli 5,93% des voix au premier tour : Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 18:49 | Lu 2548 fois





Sur le papier, même si on sait qu'en politique, 1+1 font rarement 2, cette liste d'union se positionnerait assez largement devant celle d'Huguette Bello avec 40,4% contre 36,6% pour la candidate du PLR. D'autant que Joseph Sinimalé avait déjà rallié la plupart des petits candidats qui n'avaient pas dépassé la barre des 5% nécessaire pour pouvoir se présenter au second tour, dont les trois plus gros : Fabrice Marouvin (4,52%), Giovanny Poire (4,22%) et Sandra Sinimalé (2,23%), ce qui représente sur le papier environ 10% supplémentaires.



Cela fait plusieurs jours que l'idée était dans l'air. Restait à formaliser l'accord. C'est ce qui a été fait en fin d'après-midi.



Si Alain Bénard était élu maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé serait candidat à sa succession à la tête du TCO, la communauté d'agglomération de l'Ouest.



Voici le texte du communiqué publié par les deux candidats :



"Une majorité d’idées s’est construite autour d’un projet commun dans l’intérêt des Saint-Paulois.



Alain Bénard, Joseph Sinimalé et Jean François Nativel déposeront une liste unique dans le cadre du deuxième tour des municipales et communautaires du 28 juin prochain.



Cette liste "Saint-Paul, libres et solidaires" sera conduite par Alain Bénard.



Joseph Sinimalé sera le candidat de Saint-Paul pour la présidence du TCO."



