Sport Réunion Liste OK pour Alex Augustine, en attendant celles de Noël Vidot et d'Yves Ethève

Premier candidat à s'être déclaré à la présidence de la Ligue réunionnaise de football en juillet dernier, Alex Augustine a déposé ce mardi sa liste avec les 20 noms requis. Cette liste, intitulée "Ensemble pour réussir" compte six présidents de club dont deux femmes. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 17:49 | Lu 168 fois

Alex Augustine brigue la présidence de la LRF

Parmi les présidents de club, on retrouve Jocelyne Técher de l'Etoile salazienne, Gianni Preuve (AS Éperon), Jean-Max Idmont (Cilaos FC), Bertrand Samaria (Entente Zenfan Nation), Eddy Therméa (ASV Ligne des Bambous) et Rose-May Vaitinadapoullé (Dynamo).



Une liste dévoilée avant celle des deux autres candidats déclarés tout récemment, à savoir le président sortant Yves Ethève et le prédécesseur de ce dernier lors de son court mandat (2015-2016) à la tête de la LRF.



Cette officialisation faite, Alex Augustine peut désormais passer les fêtes de fin d'année à tête reposée. Il espère que la campagne à venir, traditionnellement marquée par des anicroches et à de nombreuses passes d'armes entre les candidats, va se passer "dans le calme".



"Que chacun fasse sa campagne dans le respect sans dénigrer les autres. De notre côté, nous parlons uniquement de notre programme et pas celui des autres. Ce n'est pas un match de boxe, n'oublions pas que nous sommes tous des bénévoles", déclare l'ancien joueur et entraîneur.



Liste Ensemble pour réussir:



1 Alex Augustine

2 Mickael Corre

3 Ali Allem

4 René Magnaval

5 René Agathe

6 Michelle Louifi

7 Jocelyne Técher

8 Jean-GIanni Preuve

9 Patrick Garryer

10 Damien Bègue

11 Jean-Luc Fénélon

12 Andriamihaja Ramamonjisoa

13 Jean-Max Idmont

14 Bertrand Samaria

15 Eddy Thermea

16 Jean-Marie Daly Erraya

17 Daniel Marian

18 Juanitho Masseaux

19 Laurent Padre

Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur