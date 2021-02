7mag.re Lisa-Marie Lastouillat : réconciliée avec son corps grâce à la musculation

Il y a trois ans, Lisa-Marie Lastouillat franchissait les portes d'une salle de sport pour la première fois. Cela a été selon elle l’une des meilleures décisions qu'elle ait prise dans sa vie. Cela lui a apporté confiance en soi, acceptation de soi, un fort mental. Un rendez-vous quasi quotidien devenu indispensable et tout un mode de vie qui la rend heureuse. Un témoignage capté au Studio974 mais bien évidemment à la salle de sport également...



Photos YKS Yakusa- @ Studio974

Remerciements : Salle de sport Fitness One Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 16:56 | Lu 161 fois

Lisa- Marie la Tamponnaise est une passionnée comme le révèle sa pratique intensive de la musculation. Elle résume: " Je pratique la musculation depuis environ 3 ans maintenant. Je vais à la salle de sport entre quatre et six fois par semaine. C’est pour cela qu’il me faut beaucoup d’organisation LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS