La grande Une Liquidation du groupe Apavou : La cour de Cassation saisie





"Nous adressons une pensée particulière aux salariés et aux sociétés partenaires qui travaillent pour le Groupe", conclut Armand Apavou. La cour d'appel a confirmé ce mercredi la liquidation de 10 des 11 sociétés du groupe Apavou . Le PDG du groupe, Armand Apavou, a réagi à cette décision. "Mon équipe et moi sommes surpris et déçus de la décision de la Cour d’appel de ce jour compte tenu des actifs du Groupe qui s’élèvent à plus de 400millions€ pour un passif de 160millions€", indique-t-il.Il ajoute : "Depuis plus de cinquante années de travail acharné, j’ai construit au total plus de 25 000 logements pour toutes les catégories sociales de la population réunionnaise, des hôtels et des parcs d’activité créateurs d’emplois."Le groupe Apavou a décidé, "dans ces conditions, en respectant la décision de la Cour d’Appel", de saisir la Cour de cassation"Nous adressons une pensée particulière aux salariés et aux sociétés partenaires qui travaillent pour le Groupe", conclut Armand Apavou. A.D Lu 1141 fois