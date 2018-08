Liquidation des sociétés du groupe Apavou: Le délibéré ce mercredi

Jugé en appel le 20 juin dernier, le groupe Apavou sera fixé sur son sort ce mercredi après-midi. La cour d’appel rendra son délibéré dans l’affaire des liquidations judiciaires de huit des sociétés du groupe ordonnées en première instance par le tribunal de commerce. Il s’agit d’ Alia, Batipro, Batipro développement, Artea, Vulcain, Service Apavou, Bati Promotion et Sogecap.



Pour rappel, Armand Apavou, PDG du groupe, avait annoncé qu’il cédait 150 millions d’euros d’actifs à la Caisse des dépôts et consignations Habitat (CDC Habitat), actionnaire majoritaire de la SIDR. La somme correspond à 1800 logements. Un accord qui indigne les créanciers.



La stratégie convaincra-t-elle la justice ? Pas certain au vu des deux enquêtes préliminaires ouvertes en juin par le parquet pour banqueroute et abus de biens sociaux.