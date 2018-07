A la Une . Liquidation Village Bienvenue: Quid des prestations payées mais non honorées ?





C'est le cas d'un jeune couple désireux de se marier au Village en décembre 2018 qui avait, suite à un devis spécial "Salon de la Maison" réservé sa prestation moyennant un acompte de 3200 euros en date du 23 mai 2017. Comme convenu par les termes du devis, un deuxième versement de 2000 euros a été effectué en décembre dernier. Aujourd'hui, le couple est particulièrement inquiet eu égard aux 5200 euros versés et à la liquidation de la SAS Village Bienvenue en date du 16 mai 2018.



Ce sont les commerciaux du Village qui les ont contactés pour les prévenir du dépôt de bilan synonyme de l'annulation pure et simple de la prestation, leur demandant de se mettre dorénavant en relation avec le liquidateur judiciaire. Outre la perte éventuelle des sommes versées par ce couple, c'est tout un projet qui s'effondre.



La colère, le mécontentement ains que la déception de ce couple qui engendre un mal être certain, ne les laissent pour autant pas insensible au fait que d'autres couples aient pu aussi être lésés par la liquidation du village. Ils ont pour ce faire créé une adresse mail "collectif.prestagachee974@gmail.com" afin de permettre à toutes personnes lésées de se faire connaitre.



Outre le restaurant La Terrasse, la liquidation du Village Bienvenue met en exergue la problématique des prestations payées mais non honorées. L'établissement placé en redressement judiciaire le 31 mai 2017, les commerciaux du village ont pourtant continué à percevoir des avances de prestations sans pour autant informer ses clients des difficultés de l'entreprise.

