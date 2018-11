A la Une . Liquidation Apavou: Un collectif de locataires monté suite à des mises en demeure de payer Les locataires des immeubles Apavou dorénavant gérés par un liquidateur ont reçu de curieux courriers les intimant de payer des loyers pourtant déjà réglés. Un collectif s'est monté pour défendre les droits des locataires, inquiets de leur devenir.





Début septembre, le cabinet de Maître Hirou a adressé un courrier dans lequel il indiquait avoir été désigné co-liquidateur, joignant un RIB et des instructions quant au paiement des loyers à cette lettre datée du 29 août. Cependant, mi-octobre, la quasi totalité des locataires ont eu la mauvaise surprise de recevoir un courrier avec accusé de réception les mettant en demeure de payer des loyers déjà réglés.



Nombreux sont les locataires qui, inquiets de ce qu'il est advenu des sommes payées, ont tenté de joindre le cabinet Hirou. Nulle réponse ne leur est donnée, personne ne répond plus aux appels sur le numéro vert indiqué dans la lettre du 29 août. Plus inquiétant: la mise en demeure contient un RIB différent de celui indiqué fin août. Après vérification, le premier RIB correspondait au compte sur lequel étaient versés les loyers avant la liquidation.



Le collectif a créé un groupe Facebook , afin de recueillir les témoignages des locataires de BLI. Bérénice Alaterre Lu 526 fois





