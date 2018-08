Liquidation Apavou: Les locataires exigent des réponses

Bien qu'il communique bien par mails avec les locataires des logements anciennement Apavou, ces derniers demandent et exigent des réponses concrètes de la part du mandataire. Il devait rencontrer Apavou ce lundi 27 août pour récupérer les contrats. Les locataires veulent donc "savoir à qui on paye, comment, si on fait des chèques à qui fait-on les chèques, les quittances, les cautions, les contrats, on veut tout savoir".



Au-delà de ça, les locataires souhaitent que le mandataire reprenne tous les travaux inachevés, voire non commencés, les contrats qui n'ont jamais été signés et les nombreuses insalubrités de leurs immeubles. Ils paient chaque année 8 000 euros pour l'entretien de l'immeuble à une société de nettoyage.



Une régularisation de charges aurait même été demandée aux locataires pour l'année 2017 juste avant le passage au tribunal d'Apavou, alors que les parties communes ont clairement été qualifiées comme insalubres, notamment par la mairie et l'ARS (courriers à l'appui). Saleté, cafards, fuites, et autres nombreux désagréments: les locataires attendent aujourd'hui des actions.