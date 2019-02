Communiqué Lions club: Un dîner de gala pour lutter contre le cancer des enfants Le LIONS CLUB Saint-Denis Savanah Alamanda organise samedi 2 mars un dîner caritatif de style vénitien :





Une occasion unique et exceptionnelle de découvrir l'univers des bals masqués vénitiens.

DJ et animation tout au long de cette soirée, et notamment avec la troupe Tempo Danse Academy de Vanessa CAZAL pour un événement hors du commun qui aura lieu dans la plus belle salle des Mascareignes, à l'hôtel de ville de Saint-Denis.



Des masques seront en vente sur place.

Tous les bénéfices seront reversés au centre de Recherche international contre le cancer Infantile (LCIF) et à l'hôpital Gustave ROUSSY de Villejuif.



De la bonne musique, un Menu étudié et de circonstance (STELLA Traiteur), mais aussi des invités de marque costumés, de quoi se mettre sur son 31 !



Dress code : costume, robe longue et masque...

Attention le nombre de places est limité !

Billet disponible au : 0692 528847 ou au 0692 874940 .

Infos pour le menu au : 0692 824259

Lions Club Saint - Denis Savanah Alamanda.

http://www.facebook.com/lionsclubsaintdenissavanahalamanda



Ecole de danse Tempo Danse Academy - La Possession 0692836821

