International Lionel Messi remporte son 7è Ballon d'or, Karim Benzema échoue au pied du podium

Lionel Messi et le Ballon d'or, une grande histoire d'amour. Ce lundi, l'Argentin, déjà tenant du titre, a en effet été récompensé pour la 7è fois du trophée individuel le plus convoité du ballon rond. Il a devancé Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Jorginho (Chelsea). Encore une déception pour le Français Karim Benzema, qui échoue au pied du podium. Par NP - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 07:42

Avec ce Ballon d'or, Lionel Messi est devenu le second joueur du PSG à soulever le trophée après Ronaldinho mais le premier à le faire avec le maillot du club de la capitale. C'est également son premier trophée obtenu avec un autre club que le FC Barcelone, qu'il a quitté à la fin de l'été pour rejoindre le club francilien. Avec le Barça, la Pulga avait terminé la saison dernière meilleur buteur de la Liga espagnole avec un ratio de 30 buts en 35 matches, plus quatre buts en coupe d'Espagne portant son total à 38 buts marqués.



Le top 10 de ce Ballon d'Or 2021:



1. Lionel Messi (PSG) 2. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 3. Jorginho (Chelsea) 4. Karim Benzema (Real Madrid) 5. N’Golo Kanté (Chelsea) 6. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 7. Mohamed Salah (Liverpool) 8. Kevin De Bruyne (Manchester City) 9. Kylian Mbappé (PSG) 10. Gianluigi Donnarumma (PSG)

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021