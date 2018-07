A la Une . Lino s'est introduit chez l'une de ses anciennes collaboratrices, elle porte plainte Depuis lundi, deux anciennes collaboratrices de Lino Comédy Club sont entrées en grève pour dénoncer les conditions de travail qu'elles doivent subir. Après une semaine, Jessica, l'un d'elles, est rentrée chez elle et a découvert sa terrasse bousculée. Lino se serait introduit chez elle pendant son absence. Elle a déposé une plainte ce matin et compte bien ne pas baisser les bras malgré la pression.

Depuis vendredi Jessica ne répond plus rien, ni message ni appel. Alors Lino était très pesant "Bonjour à toi as-tu un créneau pour que l’on puisse discuter?", "Jessica c’est très très urgent", "Jess j’ai besoin de mettre les points sur les i", et bien d'autres encore.



Après une semaine de grève de la faim, Jessica est rentrée chez elle et a découvert sa terrasse chamboulée. Elle suppose même que Lino devait avoir le double de ses clés.



Après avoir demandé à ses voisins, ces derniers lui ont confessé avoir entendu du bruit ce soir-là. Mais ils lui confient surtout avoir vu roder à de nombreuses reprises Lino autour de la maison de Jessica.



Cette dernière a donc de nouveau porté plainte ce matin. Elle nous confie "je n'ai pas l’intention de me cacher, je n'ai plus rien à perdre, il peut faire ce qu’il veut, moi je campe sur mes positions".



Son avocat, Maître Alex Vardin, nous confie également que sa cliente est "moralement atteinte". "Il continue de lui mettre la pression pour qu'elle finisse par craquer". Le médecin lui a prescrit 3 jours d'ITT pour choc psychologique.



Pour le moment, les jeunes femmes ont stoppé la grève de la faim mais continuent le piquet de grève. Charline Bakowski Lu 190 fois





