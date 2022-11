Limitation des usages et prélèvement d’eau dans les communes du territoire

Le lavage des voitures privés et publics (sauf stations professionnelles équipées d’économiseur d’eau) ;

En raison du déficit pluviométrique et de la forte baisse de débit sur plusieurs captages constatés à ce jour, les communes de Bras-Panon, Saint-André, Salazie et La Plaine des Palmistes ont pris des arrêtés pour limiter les usages et le prélèvement d’eau sur leur commune respective.Ces arrêtés interdisent :Il est rappelé que tout prélèvement dans un cours d’eau domanial ou non domanial, non régulièrement autorisé, est interdit.L’arrêté pris par la commune de Bras-Panon est valable 1 mois ( à compter du 10 octobre) ; celui pris par La Plaine des Palmistes est valable jusqu’au 31 décembre.Suivant les conditions d’évolution de la ressource, de nouveaux arrêtées détermineront les conditions de poursuite ou levées des présentes mesures de restriction.