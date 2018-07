A la Une . Limitation à 80km/h: 15 automobilistes contrôlés en excès de vitesse mais pas de verbalisation

La mesure est entrée en vigueur dimanche 1er juillet. La vitesse est désormais limitée à 80km/h sur les routes à double sens sans séparateur central au lieu de 90. Afin de sensibiliser, les usagers de la route à cette nouvelle réglementation qui a pour objectif de faire baisser les accidents et sauver des vies, l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) a ce lundi mené une opération. Trois points de contrôle ont été installés, sur la route des plages à la Saline, à St-Louis et à la Plainte des Palmistes. A cette occasion, les automobilistes dont la vitesse a été contrôlée entre 86 et 105 km/h, au lieu de se voir dresser un procès verbal, se sont vus remettre un fascicule de sensibilisation. Les usagers de la route en excès de vitesse supérieur à cette marge ont quant à eux été verbalisés.



Au total, ce sont 14 alternatives aux poursuites, 1 excès de vitesse et 4 autres infractions qui ont été constatées.



A la Plaine des Palmistes, les 5 militaires de la BMO de St-Benoit ont contrôlé 12 véhicules en excès de vitesse. 11 d’entre-eux entraient dans le cadre de l'alternative aux poursuites. Un automobiliste circulait par ailleurs sans permis et sera prochainement convoqué devant la justice. Un autre a été contrôlé à 110km/h. Une infraction sanctionnée de 90 euros d’amende et de la perte de 2 points.



Dans l'Ouest, les militaires ont relevé 3 infractions entrant sous le coup de l'alternative aux poursuites et une conduite après usage de stupéfiants, un non-port de la ceinture de sécurité et un non-port des gants à cyclomoteur. Un dispositif qui a dû être interrompu partiellement suite à un accident, heureusement sans gravité, impliquant un jeune piéton et un véhicule de transport en commun circulant à vide.



A Saint-Louis au niveau du Gol, les militaires de la BMO n'ont relevé aucun excès de vitesse et distribué une centaine de flyers de sensibilisation aux usagers de passage.

PB Lu 867 fois





Dans la même rubrique : < > Un forcené qui menaçait sa mère d'une arme interpellé sans incident par le GIPN "Possible disparition de l'ONF", l'intersyndicale tire la sonnette d'alarme