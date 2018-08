Lille: Un chauffard fonce sur un soldat de Sentinelle, la patrouille ouvre le feu

Samedi soir, vers 21h30, une Renault Megane a fait une queue de poisson à un véhicule transportant des militaires de l'opération Sentinelle, dans la banlieue de Lille, avant de le percuter volontairement.



Au feu de circulation suivant, les soldats sont descendus pour encercler la voiture du chauffard.



Le conducteur a alors vivement redémarré, en fonçant sur l’un des soldats.



Les militaires ont alors fait feu à quatre reprises, trois balles de pistolet et une de Famas.



Le conducteur a malgré tout réussi à prendre la fuite en direction du centre-ville, suivi par des policiers de la BAC, et il était toujours recherché ce dimanche.



A ce stade, la piste terroriste est écartée et la sécurité publique départementale a été chargée de l’enquête, selon le ministère de l'Intérieur.