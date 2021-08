Ligue des champions: Battu par le Shaktar, Monaco reversé en Ligue Europa

Les joueurs de Niko Kovac avaient pourtant bien débuté la rencontre en inscrivant deux buts grâce à Wissam Ben Yedder (18e et 40e) et étaient à ce moment de la rencontre qualifiés pour les phases de groupe de la coupe aux grandes oreilles. Mais leurs adversaires ont montré un tout autre visage au retour des vestiaires, contrairement aux Monégasques qui subissaient de plus en plus et devenaient moins percutants devant les buts ukrainiens.



Et ce qui devait arriver arriva: à la 74e minute, le Shaktar revenait à 2-1 grâce à un très beau mouvement collectif conclut par Marlos, qui venait de rentrer sur la pelouse.



L'ASM, qui devait encore marquer un but pour se qualifier sans passer par les prolongations vendangera énormément d'occasions, à l'image de Kevin Volland, particulièrement maladroit dans le dernier geste.



Les Ukrainiens, eux, ne laisseront pas passer leur chance lors des prolongations. Et bénéficieront même d'un coup du sort. A la 114e minute, le joueur du Shaktar, Mykhaylo Mudryk a vu son centre être contré par le Monégasque Ruben Aguilar, dont le lob trompera malheureusement son gardien.



Pas récompensés de leurs efforts et au vu de leur prestation, les joueurs de l'ASM peuvent nourrir quelques regrets. Ils se consoleront en Ligue Europa où ils retrouveront l'Olympique lyonnais et l'OM.