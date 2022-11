A la Une .. Ligue des Champions : Le PSG va affronter le Bayern Munich

Ayant terminé deuxième de son groupe, le PSG savait qu'il allait tomber sur un gros morceau pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 16:06

Kilyan Mbappé et ses coéquipiers auront finalement réussi à éviter le Réal de Madrid, le champion d'Europe en titre, ou encore Manchester City, les deux clubs les plus redoutés encore présents. Ce sera finalement le Bayern Munich, un club sur le papier à portée des Parisiens.



Les 8ème de finale de la Ligue des Champions se dérouleront début 2023.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur