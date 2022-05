A la Une ... Ligue des Champions : Karim Benzema envoie le Real Madrid en finale au terme d’un match complètement fou

Le Real Madrid s'est imposé lors des prolongations de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Merengue étaient encore éliminés à quelques minutes de la fin du temps réglementaire mais ont su renverser Manchester City au dernier moment. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 10:08

Deux équipes très bien cotées se sont affrontées en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid s'était incliné au match aller sur la pelouse de Manchester City dans un match qui était déjà très disputé. Le score l'atteste : 4 à 3 pour les Anglais.



Le match retour était donc très attendu au Bernabeu en Espagne. La rencontre était bien moins débridée avec des joueurs très affutés mais sur leurs gardes après 90 minutes où leurs adversaires avaient montré l'étendue de leurs talents.



Ce n'est que dos au mur que le Real Madrid brille



La rencontre était tendue et les deux équipes ont eu de belles occasions qui n'ont jamais vraiment été dangereuses. Ce n'est que bien après l'heure de jeu que la situation se débloque. L'Algérien Riyad Mahrez trouve le chemin des filets et donne une avance de deux buts à Manchester City alors qu'il ne reste que 20 minutes à jouer.







Le chronomètre avance et le Real Madrid bute sur une équipe anglaise bien en place. Mais comme en huitième de finale, comme en quart de finale, les Merengue se sortent d'une situation très périlleuse. Ce n'est qu'à la dernière minute du temps réglementaire que les Espagnols marquent à leur tour et reviennent à un but de retard. L'incontournable international français, Karim Benzema, est impliqué et réalise une passe décisive pour Rodrygo.

Le Real Madrid revient ensuite de l'enfer une minute plus tard, dans les arrêts de jeu, grâce à une tête du même attaquant. Les Merengue, qui ont passé la quasi-totalité des deux rencontres à courir après le score, poussent Manchester City jusqu'aux prolongations.



Et c'est Karim Benzema qui délivrera son club après avoir obtenu un pénalty et l'avoir transformé, seulement trois minutes après le début des prolongations.



Le Real Madrid revient de loin et ira affronter Liverpool en finale de la Ligue des Champions. C'est la revanche du match de 2018, remporté haut la main par les Madrilènes.