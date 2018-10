Ligue des Champions: Guillaume Hoarau marque un pénalty et permet à son équipe d'égaliser

Le Réunionnais Guillaume Hoarau a marqué un pénalty hier soir, permettant ainsi à son équipe, le FC de Berne, de marquer son premier point en Ligue des Champions dont c’était hier soir la 3ème journée.



Les Young Boys Berne recevaient hier soir sur leur pelouse le Valence FC. Si ce sont les Espagnols qui ont marqué les premiers à la 25ème minute grâce à un but de Michy Batshuayi, ils sont fait rejoindre au score grâce à un pénalty de Guillaume Hoarau à la 55ème minute, suite à un contact entre Parejo et Sow.



Ce match nul n’arrange pas vraiment les deux équipes puisque Valence stagne à la 3ème place du groupe, derrière les deux favoris, la Juventus et Manchester United.



Quant au FC Berne, l’équipe de Guillaume Hoarau, elle est bonne dernière du groupe avec un seul point.