Ligue des Champions : Du banc, Dimitri Payet assiste à l’élimination de l’OM

L’Olympique de Marseille est éliminé de toutes compétitions européennes après sa défaite face à Tottenham. Les Phocéens étaient encore reversés en Ligue Europa à quelques secondes de la fin. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 05:55

Hier soir, Dimitri Payet a bu le calice jusqu’à la lie. En plus de ne pas être entré en jeu, il a assisté impuissant à l’élimination des siens dans les ultimes secondes. L’OM qui a manqué d’être reversé en Ligue Europa.



Au coup d’envoi, l’enjeu était simple pour les hommes d’Igor Tudor : la victoire ou l’élimination. Tout a bien débuté avec une équipe de Totenham timorée en première mi-temps qui n’a frappé qu’une seule fois au but. Dans les arrêts de jeu de la première période, Chancel Mbemba va placer une tête rageuse qui fait exploser de joie le Vélodrome. 1-0 pour les Olympiens.



En situation délicate, les Spurs reviennent de la pause avec d’autres ambitions. Ils parviennent à égaliser à la 53e minute sur une tête de Clément Lenglet. Les Marseillais vont alors mettre la pression sur la cage d’Hugo Lloris. Amin Harit et Kolasinac vont manquer l’occasion de redonner l’avantage à l’OM dans les dernières minutes.



Les joueurs ne le savaient pas encore, mais la victoire de Francfort sur le Sporting Portugal les qualifiait pour la Ligue Europa. Malheureusement, dans la dernière minute des arrêts de jeu, un contre des Londoniens va permettre aux Spurs de prendre l’avantage et d’éliminer l’OM.



