La grande Une Ligue des Champions : Direction la finale pour le PSG

Le PSG atteint la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Le club parisien a éliminé le RB Leipzig en demi-finale sur le score de 3 à 0. Les champions de France rencontreront le Bayern Munich ou l’Olympique Lyonnais en finale. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 01:01 | Lu 247 fois

Historique ! Pour la première fois de son histoire, le Paris <Saint-Germain va disputer la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes de football.



Pour cela, les hommes de Thomas Tuchel ont disposé de la surprenante équipe du RB Leipzig, troisième du championnat allemand cette saison.



Les champions de France étaient les favoris au coup d’envoi, mais les surprises de ces derniers jours en Ligue des champions pouvaient faire craindre le pire aux Parisiens. Mais finalement plus de peur que de mal puisque les bleus et rouges remportent le match 3 à 0 grâce à des buts de Marquinhos (13ème minute), d'Angel Di Maria (43') et de Juan Bernat (55'). Un beau cadeau pour le club qui vient tout juste de fêter ses 50 ans d’existence. Il y a 25 ans, le club de la capitale échouait aux portes de la finale.



Les Parisiens connaîtront ce mercredi soir leur futur adversaire. L’Olympique Lyonnais, qui joue également la deuxième demi-finale de son histoire, affronte le Bayern Munich. Les hommes de Rudi Garcia ne sont pas favoris face à l’ogre bavarois qui a étrillé le Barça de Lionel Messi 8 à 2 en quart de finale. Mais après avoir éliminé deux cadors européens, la Juventus de Turin et Manchester City, pas sûr que les Lyonnais aient perdu l’appétit. Tout le monde espère une finale 100% française, qui permettrait encore aux journalistes de débuter leur prochain article avec le mot "historique".



L’équipe de Jean-Michel Aulas, le fantasque président lyonnais, doit faire tomber le redoutable Bayern Munich. Réponse ce soir.



Les trois buts parisiens en vidéo :

Voici le but de Marquinhos pour le PSG !🇫🇷🔥

—#RBLPSG pic.twitter.com/os1qIZvtmZ — BD Football (@BDFootball3) August 18, 2020

Très belle action collective qui assome Leipzig, voici le but de Di Maria! 🇦🇷🏆#PSGRBLpic.twitter.com/ItchZ1ce05 — Twittos SG (@TwittosSG) August 18, 2020

GOLO | GOAL | GOL



o terceiro do @PSGArgentino! Juan Bernat#UCL pic.twitter.com/49OgPoG5hP — 🧷 (@UCLUEL00) August 18, 2020

🥰



🤳 @neymarjr / @KMbappe pic.twitter.com/hdlA0boRC0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 18, 2020