Ligue de foot: Un membre du comité directeur démissionne

Alors que Daniel Rouvière réclamait un temps de réflexion jusqu'à la fin de l'année pour déterminer s'il quittait le navire ou pas, un autre membre du comité directeur a quant à lui décidé de mettre les voiles. Précisons que le comité directeur est composé de 20 membres et pilote le destin de la Ligue et de ses 30.000 licenciés.



Dans un courrier adressé le 19 novembre au président Yves Ethève et à ses collègues du comité, Alex augustine présente sa démission de ses fonctions de membre élu en tant que représentant des éducateurs. Une fonction que l’intéressé occupait depuis le 16 décembre 2016 et le fameux come back d’Yves Ethève à la tête de la Ligue.



Les griefs exposés par Alex Augustine ne tiennent qu’en une page mais jettent le trouble sur des pratiques que l’élu démissionnaire condamne vivement.



"Le manque de sincérité et de respect dans l'application des textes qui régissent notre discipline" ne sont qu'un avant-goût d'un courrier à charge contre la gouvernance.





