A la Une . Ligue de foot: La candidature de Noël Vidot à la présidence jugée irrecevable

La commission régionale de surveillance des opérations électorales de la Ligue Réunionnaise de football s'est réunie mercredi. À l'ordre du jour, figurait l'étude des dossiers de candidatures à la présidence de la ligue: Celles d'Yves Ethève et d'Alex Augustine ont été validées mais celle de Noël Vidot a été jugée irrecevable. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 11:14 | Lu 1017 fois

Nouveau rebondissement dans la campagne à la présidence de la Ligue de football à La Réunion. La liste de Noël Vidot, ex-président de la Ligue, a été jugée "irrecevable".



La raison : 4 colistiers ne sont pas licenciés depuis un minimum de 6 mois avant la date de candidature. C'est ce qu'indique la Commission régionale de surveillance des opérations électorales de la Ligue Réunionnaise de Football.



Mais la commission indique par ailleurs que Noël Vidot avait adressé un courrier sur des modalités et des renseignements en décembre mais qu'aucune suite ne sera donnée.



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur