Communiqué Ligue Réunionnaise de Surf : Journée portes ouvertes 16 octobre 2022

Cette journée ouverte à tous, découlant du projet sportif de la Ligue Réunionnaise de Surf, ambitionne de renouer avec la jeunesse. Par N.P - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 17:58





Cette journée ouverte à tous, découlant du projet sportif de la Ligue Réunionnaise de Surf, ambitionne de renouer avec la jeunesse, future relève du Surf Réunionnais.



L’objectif de cet événement est de faire découvrir aux réunionnais (et plus spécifiquement aux jeunes de -16 ans) le surf et ses disciplines associées.



Les clubs et écoles labellisées par la Fédération Française de Surf, premiers maillons de l’enseignement de la discipline, proposeront tout au long de cette journée des cours d’initiation au public présent.



Pour faciliter l’accueil du public, 3 sessions de 8 personnes chacune auront lieu toutes les 45 minutes dès 9H00.

Première session : 9h - 9h45 : 24 personnes

9h45 - 10h30 : 24 personnes

etc…

Dernière session : 14h15 - 15h : 24 personnes



Les places étant limitées, nous vous invitons fortement à vous pré-inscrire sur :



A partir de 8 ans.



Tarifs :

- 16 ans : gratuit // 16 - 18 ans : 10 euros // adultes : 15 euros

A régler le jour de l’événement au stand de la Ligue Réunionnaise de Surf.



En espérant vous voir nombreuses et nombreux !



L’équipe de La Ligue Réunionnaise de Surf La Ligue Réunionnaise de Surf en partenariat avec ses clubs et écoles affiliés ont le plaisir de vous inviter à leur “Journée Portes Ouvertes” le dimanche 16 octobre 2022 sur l’un des deux spots “écoles” les Roches Noires ou 3 Bassins (en fonction du déploiement VRR - vigies requin).Cette journée ouverte à tous, découlant du projet sportif de la Ligue Réunionnaise de Surf, ambitionne de renouer avec la jeunesse, future relève du Surf Réunionnais.L’objectif de cet événement est de faire découvrir aux réunionnais (et plus spécifiquement aux jeunes de -16 ans) le surf et ses disciplines associées.Les clubs et écoles labellisées par la Fédération Française de Surf, premiers maillons de l’enseignement de la discipline, proposeront tout au long de cette journée des cours d’initiation au public présent.Pour faciliter l’accueil du public, 3 sessions de 8 personnes chacune auront lieu toutes les 45 minutes dès 9H00.Première session : 9h - 9h45 : 24 personnes9h45 - 10h30 : 24 personnesetc…Dernière session : 14h15 - 15h : 24 personnesLes places étant limitées, nous vous invitons fortement à vous pré-inscrire sur : competition.lrs@gmail.com en précisant votre nom, prénom, âge, coordonnées et niveau (1ère fois, débutant, débutant confirmé, …).A partir de 8 ans.Tarifs :- 16 ans : gratuit // 16 - 18 ans : 10 euros // adultes : 15 eurosA régler le jour de l’événement au stand de la Ligue Réunionnaise de Surf.En espérant vous voir nombreuses et nombreux !L’équipe de La Ligue Réunionnaise de Surf