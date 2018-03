Sport Ligue Europa : Lyon ramène le nul de Séville, Bordeaux coule à Francfort

L'Olympique Lyonnais a assuré l'essentiel en ligue Europa. À Séville, l'OL est allé chercher un match nul 0 - 0, sur la pelouse du Betis. De leurs côtés, les Girondins de Bordeaux ont été battus sèchement par l'Eintracht Francfort, 3 buts à 0.



Sauvés plusieurs fois par leur gardien Anthony Lopes au fil d'un match très pauvre techniquement, les Lyonnais peuvent se contenter de ce nul avant de recevoir début octobre les Portugais du Vitoria Guimaraes, vainqueurs jeudi des Croates de Rijeka (4-0).



Les joueurs de Rémi Garde se sont montrés trop maladroit sur une pelouse en très mauvais état. À l’image d’un Bafé Gomis volontaire et combatif, l'entraîneur lyonnais a au moins été rassuré par l’état d’esprit de ses troupes.



On ne peut pas dire autant pour les Girondins de Bordeaux. Les hommes de Francis Gillot ont été ridiculisés par l'Eintracht Francfort. Il faut dire que le club bordelais s'est privé de nombreux titulaires (Planus, Sané, Saivet ou encore Mariano). Bordeaux a même terminé la partie à dix après l'expulsion logique d'Orban.



Dans la droite lignée des éliminations de Nice et Saint-Etienne en barrages face à des terreurs dont on a déjà oublié les noms, les Girondins de Bordeaux ont visiblement d’autres priorités que la Ligue Europa ou l’indice UEFA.



Tous les résultats de la soirée :



Groupe A

Valence CF (ESP) - Swansea City (ENG) : 0 - 3

Saint-Gall (SUI) - Kuban Krasnodar (RUS) : 2 - 0



Groupe B

Dinamo Zagreb (CRO) - Chornomorets Odesa (UKR) : 1 - 2

PSV Eindhoven (NED) - Ludogorets Razgrad (BUL) : 0 - 2



Groupe C

Salzbourg (AUT) - IF Elfsborg (SWE) : 4 - 0

Standard Liège (BEL) - Esbjerg fB (DEN) : 1 - 2



Groupe D

Zulte-Waregem (BEL) - Wigan (ENG ) : 0 - 0

NK Maribor (SLO) - Rubin Kazan (RUS) : 2 - 5



Groupe E

Fiorentina (ITA) - Paços Ferreira (POR) : 3 - 0

Eintracht Francfort (GER) - Bordeaux (FRA) : 3 - 0



Groupe F

Pandurii Târgu-Jiu (ROM) - Dnipropetrovsk (UKR) : 0 - 1

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - APOEL Nicosie (CYP) : 0 - 0



Groupe G

Dynamo Kiev (UKR) - RC Genk (BEL) : 0 - 1

Thoune (SUI) - Rapid Vienne (AUT) : 1 - 0



Groupe H

Fribourg (GER) - Slovan Liberec (CZE) : 2 - 2

Estoril (POR) - Séville FC (ESP) : 1 - 2



Groupe I

Real Betis Balompié (ESP) - Lyon (FRA) : 0 - 0

Vitoria Guimaraes (POR) - Rijeka (CRO) : 4 - 0



Groupe J

Apollon Limassol (CYP) - Trabzonspor (TUR) : 1 - 2

Lazio Rome (ITA) - KP Legia Varsovie (POL) : 1 - 0



Groupe K

FC Sheriff Tiraspol (MDA) - Anzhi Makhatchkala (RUS) : 0 - 0

Tottenham (ENG) - Tromsoe (NOR) : 3 - 0



Groupe L

PAOK Salonique (GRE) - Shakthyor Karagandy (KAZ) : 2 - 1

Maccabi Haïfa (ISR) - AZ Alkmaar (NED) : 0 - 1 S.I Lu 176 fois





