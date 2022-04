A la Une . Ligue Europa : Dimitri Payet envoie l'OM en demi-finale, l'OL touche le fond

L'OM et Dimitri Payet ne se donnent plus aucune limite. Opposés hier au PAOK Salonique, les joueurs de Jorge Sampaoli se sont qualifiés pour les demies-finales de la Ligue Europa après un but du Réunionnais, la 8e de l'histoire du club dans une compétition européenne. De son côté, l'Olympique lyonnais n'a pas tenu son rang face à West Ham, sèchement battu par les Hammers sur le score de 3-0. Par NP - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 08:26

En terre hostile, dans le bouillonnant stade de Thessalonique, l'Olympique de Marseille n'a pas cédé sous la pression. Malgré l'absence de plusieurs joueurs, blessés ou suspendus, les Phocéens ont déjoué le traquenard qui se dessinait en prenant rapidement le jeu à leur compte. Une maîtrise concrétisée par Dimitri Payet à la 34e minute, après un super mouvement collectif, permettant à l'OM de filer en demi-finale face au Feyenoord Rotterdam, un adversaire bien plus calibré que le PAOK.



Contrairement à l'OM, l'autre Olympique, l'OL, plein d'espoirs dans cette compétition, n'a pas tenu son rang face à West Ham. Les coéquipiers de Moussa Dembélé, qui avaient pourtant bien débuté la rencontre, se sont littéralement écroulés peu avant la pause, encaissant deux buts en moins de 6 minutes (38e et 44e). Des buts signés Craig Dawson et Declan Rice. Au retour des vestiaires, Jarrod Bower a douché définitivement les espoirs lyonnais à la 48e. La déception est immense pour l'Olympique lyonnais qui était jusque-là invaincu dans la compétition et qui comptait sur cette dernière pour réussir sa saison après un championnat raté, le club pointant à la 10e place du championnat. Il devra désormais lutter pour espérer accrocher une place européenne.

⚽️ La clim' de @DimPayet17 après un bonne récupération et une passe décisive de @MatteoGuendouzi (bon anniv' le 💯) ! 🥶#PAOKOM | #TeamOM 🔵⚪️pic.twitter.com/5oSMsIrlRi

