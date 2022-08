La grande Une Ligue 1 : Une année sans pour les Kréopolitains ?

La saison de Ligue 1 a repris ses droits. Néanmoins, cette année voit le nombre de joueurs réunionnais diminuer dans les effectifs professionnels. Entre joueurs sans club et transfert, les footballeurs péi sont de plus en plus rare. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 11:45

Cette saison de Ligue 1 ne va clairement pas résonner au son du Maloya. Entre la perte de statut de Dimitri Payet à l’OM et les départ ou fin de contrat, il devient difficile d’apercevoir des Réunionnais sur les pelouses de Ligue 1.



Dimitri Payet :

Un début de saison amer pour le capitaine marseillais. Alors que son équipe s’est facilement imposée face à Reims 4 à 1, il a démarré sur le banc pour sa 300e apparition sous le maillot blanc et azur. Après la meilleure saison de sa carrière où il était la clé de voûte du jeu marseillais, le nouvel entraîneur a clairement envoyé le message qu’il était un joueur comme un autre sous ses ordres. Le signe d’une saison difficile pour le Saint-Philippois?



Ludovic Ajorque :

Bien qu’annoncé sur le départ du RC Strasbourg, il était titulaire au coup d’envoi. Le géant n’a pas pu empêcher la déroute des siens. Toujours intéressant dans les déviations de la tête, l’attaquant n’a pas su se montrer dangereux devant le but. Strasbourg s’est incliné à domicile face à Monaco 2 buts à 1. Les Alsaciens ont vu leur égalisation à la dernière minute refusée par la VAR pour un hors-jeu. Ludovic Ajorque devrait filer en Bundesliga où Wolfsburg, Francfort et le Hertha Berlin se sont positionnés sur lui.



Wesley Saïd :

Le RC Lens est l’une des équipes à suivre cette saison. Les sang et or poursuivent dans la continuité de la saison dernière et ont parfaitement démarré l’exercice 2022/23. Lens s’impose 3 buts à 2 face au Stade Brestois. Remplaçant au coup d’envoi, Wesley Saïd est entré en jeu afin de remplacer un David Pereira Da Costa très défaillant pour ses débuts.



Jérémy Morel :

Depuis la fin de son contrat avec Lorient depuis le 30 juin dernier, l’international malgache n’a toujours pas retrouvé de club. Il s’est préparé avec l’US Concarnau mais n’a pas donné d’indication sur la suite de sa carrière. Âgé de 38 ans, il a confié à Ouest France qu’il pouvait raccrocher les crampons pour un poste en dehors du terrain si une belle opportunité se présentait.



Thomas Fontaine :

Comme pour son ancien coéquipier de Lorient Jérémy Morel, le natif de Saint-Pierre est toujours sans club. Après avoir terminé la saison dernière à Nancy, le club lorrain ne l’a pas prolongé.



