Ligue 1 : Où en sont les Kréopolitains?

Après un mois de championnat, les cinq Réunionnais évoluant dans le Championnat de France connaissent des fortunes diverses. Si Dimitri Payet est au sommet de son art, d’autres rongent encore leur frein. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 07:41

Cela fait déjà un mois que la Ligue 1 a repris ses droits. Si depuis notre bon vieux championnat a gagné un intérêt supplémentaire avec l’arrivée de Lionel Messi, l’Argentin est prévenu qu’il y a déjà un shérif en ville.



Dimitri Payet fait probablement le meilleur début de saison de sa carrière. Avec 3 buts et une passe décisive, le Réunionnais porte littéralement son club en ce début de saison. Élément incontournable pour son nouvel entraîneur, l’attaquant pourrait rapidement frapper à la porte de l’équipe de France s’il maintient ce niveau. Il est clairement dans la course pour être élu joueur du mois.



Début de saison délicat en revanche pour Ludovic Ajorque. Après 4 journées, le RC Strasbourg ne compte qu’une victoire et un match nul, le plaçant à la 13e place du championnat. Côté but, le Réunionnais n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise, mais quel but ! L’attaquant a réussi à inscrire une tête face au PSG… depuis l’extérieur de la surface. L’arrivée d’un nouvel entraîneur va demander une période d’ajustement pour lui.



Collectivement, cela va un peu mieux pour Jérémy Morel et Thomas Fontaine. Le FC Lorient est actuellement 7e avec une victoire et deux nuls. Toutefois, les malheurs de l’un font le bonheur de l’autre. Titulaire lors des deux premiers matchs, une blessure a éloigné Jéméry Morel des terrains lors des deux suivants. Une absence qui a permis à Thomas Fontaine de gagner du temps de jeu chez les Merlus.



Pour Wesley Saïd, la saison n’a pas encore commencé du côté du RC Lens. Blessé aux adducteurs début août, il n’a pas encore retrouvé les chemins de la pelouse.



