A la Une . Ligue 1 : Les exploits de Payet et Ajorque

Les deux Réunionnais ont brillé sur deux matchs décisifs de Ligue 1 de fin de saison ce mercredi. Retour sur le doublé de Dimitri Payet et le but décisif de Ludovic Ajorque pour Strasbourg. Par NP - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 08:53

Dimitri Payet a marqué un doublé sur pénalty contre Nantes



L’attaquant réunionnais a brillé lors de cette 33e journée de Ligue 1 sur la pelouse du stade Vélodrome. Mené (2-1) à la mi-temps par le FC Nantes, l'Olympique de Marseille inverse la tendance en seconde partie de match. Dimitri Payet parvient à faire remonter le score de son équipe à deux reprises, grâce à un doublé réussi sur penalties.



Amine Harit inscrit un dernier but décisif à la 75e minute et assure la victoire aux Marseillais (3-2). L’OM conserve sa 2e place au classement et compte désormais 6 points d'avance sur Rennes (3e).







Ludovic Ajorque offre une victoire primordiale à Strasbourg



Du côté du Stade rennais, Strasbourg s'est imposé face à Rennes (2-1). L’attaquant Habib Diallo ouvre le score dès la 4e minute de jeu, une avance que les Strasbourgeois conservent jusqu’à la seconde période, mais l’attaquant rennais Martin Terrier égalise sur un tir croisé du droit. Strasbourg reprend l'ascendant grâce au Réunionnais, qui offre le but de la victoire à son équipe à la 77e minute. Ludovic Ajorque marque ici son 12e but en championnat, cette saison.

💥 #RCSASRFC (2-1) I 𝙀𝙩 𝙨𝙤𝙪𝙙𝙖𝙞𝙣, 𝙇𝙪𝙙𝙤 𝙛𝙞𝙩 𝙚𝙭𝙥𝙡𝙤𝙨𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙞𝙣𝙖𝙪 🔥🔥🔥



En mode #BordTerrain, la tête de Ludovic #Ajorque qui a fait chavirer tout le peuple Bleu&Blanc en fin de rencontre 💙 pic.twitter.com/FUDni6Cwqo

— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 20, 2022

