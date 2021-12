Ligue 1 : Dimitri Payet parmi les favoris pour l’équipe type de 2021

En tant que lecteur de Zinfos974, l’information vous a peut-être échappée, mais Dimitri Payet fait une saison exceptionnelle. Depuis l’arrivée de l’entraîneur Jorge Sampaoli sur le banc marseillais en mars dernier, un vent nouveau souffle sur la Canebière.L’Argentin et le Réunionnais semblent avoir une connexion qui alimente tous les espoirs du club. Actuellement 2e du championnat avec Nice, les Olympiens comptent un match en moins que les Aiglons. De quoi espérer retrouver la Ligue des Champions en 2022.Mais avant d’en arriver là, l’heure est au bilan de 2021. Le journal l’Équipe a donc lancé un grand sondage sur son site internet afin d’élire l’équipe type de Ligue 1 en 2021.Classé dans la catégorie milieu offensif, le capitaine de l’OM est classé comme le favori par le quotidien sportif. Le journal précise que Dimitri Payet est le 3e joueur le mieux noté cette saison.Néanmoins, il a face à lui de très beaux concurrents . Le Lyonnais Lucas Paqueta a fait des étincelles, mais semble moins performant ces derniers temps.Les Parisiens Neymar et Di Maria sont également de redoutables adversaires, qui pourraient obtenir des suffrages plus par leur notoriété que par leur performance de la saison (surtout pour Ney). Enfin, il ne faut pas oublier les Lillois Ikoné et Bamba, qui pourraient créer la surprise comme leur club champion de France.Si vous voulez voter, cela se passe ici