Ligue 1 : Dimitri Payet gagne plus que la saison dernière

L'Equipe a publié ce matin les salaires des joueurs de Ligue 1. Dimitri Payet a vu ses émoluments passer de 270.000 à 350.000 euros par mois. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 16:00

Dimitri Payet avait décidé en 2020, au plus fort de la crise sanitaire liée au coronavirus, de réduire ses revenus afin d'aider financièrement son club, l'Olympique de Marseille.



Le Réunionnais était donc passé d'un salaire évalué entre 500.000 et 550.000 euros bruts mensuels à 270.000 euros par mois pour la saison 2020-2021. Ses émoluments ont augmenté pour la saison 2021-2022 et atteignent les 350.000 euros par mois.



Mais sa prolongation de contrat signée en 2020 prend déjà en compte la baisse de forme attendue dans les prochaines années de l'attaquant de 34 ans. Son salaire va en effet descendre à 250.000 euros puis 150.000 euros lors des deux saisons à venir. Il a cependant négocié des primes en fonction de son temps de jeu durant cette période.