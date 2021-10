A la Une . Ligue 1 : Comment se portent les Kréopolitains ?

À l’aube de la 10e journée du championnat, c’est l’occasion d’un point d’étape sur les Réunionnais évoluant en Ligue 1. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 15:21

Après 9 journées de championnat, les dynamiques des joueurs et des équipes commencent à se dessiner en ce début de saison. C’est le cas pour les Réunionnais évoluant dans le Championnat de France, qui ne sont pas tous logés à la même enseigne. Si certains se font remarquer, d’autres vivent un début de saison difficile, marqué par des blessures.



Difficile de ne pas mentionner Dimitri Payet pour commencer. Le capitaine de l’OM réalise un début de saison exceptionnel avec 5 buts et une passe décisive en 6 matchs. Un bilan contrasté avec l’Europa Ligue où l’ancien international est toujours muet. Néanmoins, à l’image de son équipe, Dimitri Payet connaît une petite période de creux depuis quelques matchs. Sa non-sélection en équipe de France pour la Ligue des nations aura-t-elle un impact pour la suite ? À lui de prouver le contraire.



Après un début de saison délicat pour lui et son équipe, Ludovic Ajorque semble avoir redressé la barre. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 9 matchs, le Saint-Josephois fait plus que sa part dans une équipe qui a du mal en ce début de saison. Strasbourg est actuellement 12e du championnat.



Collectivement, ça va plutôt bien pour Jérémy Morel et Thomas Fontaine puisque le FC Lorient pointe à la 7e place. Individuellement, c’est une autre histoire. Jérémy Morel observe ses coéquipiers depuis les tribunes puisqu’il est blessé à la cuisse depuis le mois d’août. Il devrait revenir ce mois-ci. Une absence dont Thomas Fontaine n’a pas profité. D’abord appelé pour remplacer son compatriote, Thomas Fontaine n’aura pas convaincu son entraîneur qui le laisse sur le banc. Le natif de Saint-Pierre s’est toutefois consolé avec un but pour Madagascar en sélection.



Seul membre de cette sélection à ne pas être né dans l’île, Wesley Saïd semble faire un retour en force. Blessé en début de saison, il revient petit à petit dans l’effectif lensois où il a pris part à 5 rencontres. Surtout, c’est lui qui a crucifié l’OM en inscrivant le but de la victoire lors de la 8e journée (victoire 3 à 2 des sangs et or). Le RC Lens pointe à la deuxième place du championnat, juste derrière le PSG.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur