A la Une ... Ligne des Bambous: Le père de 77 ans mis en examen pour tentative de meurtre





Selon les premiers éléments de l'enquête, ces membres d'une même famille se déchirent depuis quelque temps déjà autour d'une histoire de terrain. Le différend familial a tourné au cauchemar samedi dans le quartier de la Ligne des Bambous. Un père de 77 ans a tiré avec un pistolet sur sa belle-soeur et sa fille tandis que son fils de 22 ans leur a jeté des galets. Les deux femmes ont été blessées à la tête.Hier, le septuagénaire a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention le temps de l'enquête pour éviter toutes pressions sur les victimes, indique la presse écrite.Le fils, mis en examen pour violences avec arme, a été placé sous contrôle judiciaire.Selon les premiers éléments de l'enquête, ces membres d'une même famille se déchirent depuis quelque temps déjà autour d'une histoire de terrain.