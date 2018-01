Lieux festifs de l'ouest: Une automobiliste contrôlée avec 2,04 g/l

Lors des opérations de contrôles routiers menées ce week-end par la gendarmerie, 29 conduites sous l'emprise de l'alcool ont été relevées, dont 17 délictuelles.



À proximité des lieux festifs des plages de l'Ouest, ce sont 17 conduites sous l'emprise de l'alcool (dont 11 délits) qui ont été constatées. Le taux le plus élevé, de 2,04 gramme d'alcool par litre de sang, a été relevé sur une automobiliste de 35 ans. A noter aussi qu'un jeune conducteur (permis probatoire) a été contrôlé positif parmi les 6 usagers présentant des taux contraventionnels (entre 0,10 et 0,39 mg/l).



48 infractions graves génératrices d'accidents



Par ailleurs, ont été relevés onze excès de vitesse avec interception dont un à plus de 40 km/h de dépassement (entrainant la rétention du permis de conduire), trois conduites sans permis ou en violation du droit de conduire, deux défauts d'assurance et un refus d'obtempérer.



"Au total ce sont 48 infractions graves génératrices d'accidents qui ont été relevées (11 dépassements vitesse - 2 infractions aux règles de priorité, 3 téléphones et distracteurs, 3 équipements sécurité)", résume la gendarmerie, qui "invite les usagers à prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année afin de contribuer à rendre les routes réunionnaises plus sûres."



En parallèle, des contrôles ont été menés par les effectifs de police : Contrôles routiers: 277 véhicules contrôlés par la police ce week-end