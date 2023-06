Communiqué Lieutenant Jean Bernard Dena, nouveau chef de centre d’incendie et de secours de Bras-Panon

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) annonce, dans le cadre de sa politique de renouvellement de l’encadrement du personnel et du développement des compétences, la prise de fonction du lieutenant Jean Bernard Dena, en tant que nouveau chef du centre d’incendie et de secours de Bras-Panon. Par N.P - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 15:47

Présentation du nouveau chef de centre de Bras-Panon



Le Lieutenant Jean Bernard Dena, âgé de 55 ans est le chef du centre d'incendie et de secours de Bras-Panon.



Sa carrière au sein du SDIS 974 a été marquée par divers postes à responsabilités. Avant sa nomination à Bras-Panon, il a été adjoint au chef du centre d'incendie et de secours de Saint-André. Il a également exercé en tant que chef de garde au centre de secours principal de Saint-Denis.



Le Lieutenant Dena a rejoint les rangs du SDIS en tant qu'opérateur, chef d'équipe et chef de salle au CTA-CODIS. En 1991, il est devenu sapeur-pompier professionnel après avoir été recruté en tant que contractuel sapeur-pompier volontaire au CODIS. Son expérience opérationnelle et sa connaissance des procédures au sein du CTA-CODIS sont des atouts précieux pour son rôle de chef de centre.



Avant de rejoindre le SDIS 974, le Lieutenant Dena a servi au sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, accomplissant son service militaire en 1989.



En termes de formation, le Lieutenant Dena a développé des compétences spécialisées, notamment dans la gestion des feux de forêt et le détachement d'intervention héliporté. Il a également été formé en tant que chef de salle au CTA-CODIS, renforçant ainsi ses capacités à intensifier efficacement les opérations sur le terrain.



En reconnaissance de son engagement et de ses services, le Lieutenant Jean Bernard Dena a été décoré de la Médaille de la Défense Nationale à l'échelon Bronze.



Bio express



Lieutenant Jean Bernard Dena, 55 ans, en couple, 2 enfants



Chef du centre d’incendie et de secours de Bras-Panon





Expérience professionnelle



SDIS 974



Depuis mars 2023 : chef du centre d’incendie et de secours de Bras-Panon





2018 -2023 : adjoint au chef du centre d’incendie et de secours de Saint-André



2011 -2019 : chef de garde au centre de secours principal de Saint-Denis



2010 : reçu au concours d’officier,



1991-2010 : opérateur, chef d’équipe, chef de salle au CTA-CODIS



1991 : devient sapeur-pompier professionnel



1990 : recruté en tant contractuel sapeur-pompiers volontaire au CODIS





Brigade des sapeurs-pompiers de Paris



1989 : service militaire







Formation et diplômes





Feux de forêt niveau 3



Détachement d’intervention héliporté niveau 3



Chef salle CTA-CODIS







Décoration



Médaille de la défense nationale échelon Bronze







Le centre d’incendie et de secours de Bras-Panon



Localisé place de Foire, le centre d’incendie et de secours de Bras-Panon est armé par 4 sapeurs-pompiers en garde postée.



Les sapeurs-pompiers de Bras-Panon ont géré 1536 interventions en 2022.





Commandement



Chef de centre : lieutenant Jean-Bernard Dena



Adjoint au chef de centre : adjudant-chef Bernard Morin





Effectif du centre



54 sapeurs-pompiers dont :



-12 sapeurs-pompiers professionnels



-42 sapeurs-pompiers volontaires







Armement :



- 1 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)



- 1 Camion-Citerne Rural Secours Routier



- 1 véhicule léger







Sollicitation opérationnelle :



1536 départs pour intervention en 2022



63 incendies



70 accidents sur la voie publique



1196 secours d'urgence aux personnes



29 sorties diverses





Particularité :



- - Le centre accueille du 15 juillet au 15 décembre les unités spécialisées dans la lutte contre les feux de végétation en garde postée.



- - Les formations de secours routier



- - Les formations de sauvetage déblaiement