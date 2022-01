La grande Une Lidandité kréol, kosa i lé ?

Pour le 2e débat du couvre-feu, Zinfos974 vous propose de parler de l'identité réunionnaise : Comment elle s'est construite, comment la définir et comment la protéger ? Pour en parler, Danyèl Waro liste 4 éléments importants : L'apport, le mélange, la décommunautarisation et la protection face à la mondialisation. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 2 Janvier 2022 à 21:00

Lidandité kréol : Aporté



Le maloyèr tient a rappelé que l'identité créole s'est construite par des apports multiples. Certains ont été imposés, comme l'arrivée des esclaves ou des missionnaires venus convertir au christiannisme. Les engagés ont ensuite pu amener leur culture qui a créé un mélange.



Lidandité kréol : Mélanzé



Pour Danyèl Waro, l'identité créole se définit par le mélange de tous les apports culturels venus de partout dans le monde et qui se sont faits leur place sur l'île.





Lidandité kréol : Dékomunotarisé



Le maloyèr appelle aussi aux Réunionnais à ne plus définir son identité par sa communauté : "Sé pa in malbar i marsh su le fé. Sé un moun La Rényon !"



Il demande aux habitants d'intégrer toutes les communautés de La Réunion dans la définition de l'identité réunionnaise.



Lidandité kréol : Protézé



Danyèl Waro déplore aussi l'impact de la mondialisation et le fait que les entreprises internationales puissent intervenir sur la production agricole à La Réunion, par exemple.



