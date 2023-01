A la Une . Libourne : Le corps momifié d’une septuagénaire découvert trois ans après son décès

Le corps sans vie momifié d’une septuagénaire a été découvert dans un appartement à Libourne en Gironde. Selon les autorités, cette dernière serait morte en 2019, soit il y trois ans de cela. Par P.J. - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 08:10

Le corps sans vie et momifié d’une septuagénaire a été découvert dans un appartement à Libourne en Gironde. Ce sont les pompiers venus pour une intervention à la suite d’une fuite d’eau qui ont fait la découverte macabre, rapporte BFMTV. La mort de cette septuagénaire pourrait remonter à 2019, soit trois années avant la découverte de son corps.



Le 31 décembre 2022, les pompiers sont appelés en renfort à la suite d’une fuite d’eau dans un commerce. Toutefois, ils sont tombés des nues quand ils ont pénétré dans l’appartement du dessus où logeait la vielle dame. Sur place, ils retrouvent le corps sans vie et même momifié d'une femme d'environ 74-75 ans se trouvant dans un lit.



Même si l’identité de la septuagénaire reste à déterminer, "tout porte à croire qu'il s'agit bien de la locataire de l'appartement, une personne âgée réputée être malade", précise la gendarmerie au journal Sud-Ouest. Aucun voisin ne s'est douté de quelque chose, d’ailleurs plusieurs d'entre eux sont arrivés après sa mort. De plus, comme elle était décédée depuis longtemps, il n'y avait plus d'odeur. Il semblerait que ses prélèvements étaient également automatisés. On ignore, pour l'heure, si cette femme avait de la famille.