"Liberté" mieux que "Laïcité" que personne ne comprend

Quand on a la chance de disposer de la plus belle devise qui, encore aujourd’hui éclaire (un peu) le Monde (liberté, égalité fraternité), on a bien tort de se battre pour autre chose que ce beau mot de "liberté".



Madame, Monsieur, vous êtes libre. Libre de croire ou ne pas croire, libre de dormir ou d’entreprendre, libre de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et ce qui n’empêche pas les autres d’être libres.



Ces deux mots ne sont que des symboles, c’est vrai. Mais quand on voit la difficulté qu’ont les humains à circonscrire, définir le concept de liberté, faut-il vraiment ajouter de la complexité en inventant ce terme de "laïcité" ? Les humains, définitivement sortis des fondamentaux, se perdent, se cherchent ou se trompent dans la complexité sémantique, philosophique, politique, religieuse, au détriment de la simplicité fondamentale qui leur permettrait pourtant de vivre mieux. L’arbre de la laïcité, cache la forêt de la liberté. Et, dans le Monde d’aujourd’hui, combien d’arbres n’a-t-on pas dressé pour nous cacher la vérité, la simplicité et le paradis ?



Je me demande même si là n’est pas la raison de l’enfer que nous vivons tous plus ou moins. Qu’il est loin le siècle des lumières où l’on pensait encore que le but ultime de l’humain c’était son épanouissement.



Le palmiste rouge que j’ai planté devant ma fenêtre il y a 5 ans, ne se pose pas toutes ces questions. Il a grandi, déployé une à une ses grandes palmes. Cette année est la première de sa maturité et à la racine de chaque vieille palme se trouvent les fleurs qui vont lui permettre de se reproduire. Entre ciel et terre, puisant d’un côté sa nourriture et de l’autre recevant la lumière, il se dressera encore fièrement quelques dizaines d’années puis disparaîtra car il a largement participé à l’équilibre de la nature dans cette merveilleuse continuité du vivant.



Sa liberté s’inscrit dans cette continuité. La liberté des humains doit faire de même. Tout le reste n’est qu’illusion et mensonge.