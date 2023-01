Liberté, j’aime ton nom.

Toutes interdictions excessives se traduisent par des frustrations. Toutes frustrations excessives se traduisent par des tensions qui, exacerbées, poussent au crime. Voilà, une raison au moins pour défendre la liberté. Mais ne nous trompons pas de philosophie. Ne nous trompons pas non plus de morale. Entendons-nous bien sur le sens humain du mot liberté. Réfléchissons bien à ce que peut recouvrir pour un humain, la notion de liberté. Et, pour bien comprendre, examinons ce que pourrait recouvrir ce terme pour un non humain. Et posons-nous cette question: les animaux dans leur biotope naturel, sont- ils libres ? Et là, tout s’éclaire. Sans foi ni loi, il faut bien admettre que le monde des plantes et des animaux sauvages, respire globalement une certaine harmonie, un certain équilibre que nous, les humains, avons même baptisé de « Paradis ».



Dans la nature sauvage, donc, une totale liberté serait synonyme d’harmonie. Qu’en est-il chez nous les humains ? Et pourquoi ? Si l’on veut comprendre le sens profond du mot liberté, ce sont les questions lancinantes qu’il ne faut pas arrêter de se poser. La vraie philosophie anarchiste, en posant l’axiome qu’un être humain équilibré (donc non frustré) n’a besoin ni de lois ni d’être gouverné, a touché du doigt la substantifique moelle du mot «liberté ». Mais comme toujours, d’autres humains, on ne sait trop pourquoi, mais avec une perversion sans borne, ont inversé les valeurs. Dans l’esprit de la plupart des humains, l’anarchie est loin de respirer l’harmonie. C’est tout le contraire. Penchons-nous donc sur le modèle de la nature sauvage. Nous avons tout à apprendre d’elle si nous voulons un jour, retourner au Paradis.