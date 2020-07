zinfos-moris.com Liberté d'expression : la dictature de Pravind Jugnauth s'installe à l'île Maurice

On est en théorie libre de dire, d'écrire et de caricaturer. La volonté du gouvernement mauricien de recourir à l'arme de la loi ouvre une boîte de Pandore néfaste pour la liberté d'expression. Par E. Moris - Publié le Samedi 11 Juillet 2020 à 17:28 | Lu 162 fois





Lire l'intégralité de l'article en cliquant... Le Premier ministre et le gouvernement, sont régulièrement ciblés par les internautes. Les scandales à la pelle suscitent indignation et colère.Si la peur de manifester dans les rues est une réalité, la révolution se fait via le numérique. Les pages sur les réseaux sociaux se sont multipliées entre responsabilité et conviction citoyenne. D'où une prise de contrôle sur les voix dissidentes, quitte à remettre en cause le droit fondamentale des citoyens.



