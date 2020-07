A la Une ... Liberté d'expression : L'ancien ambassadeur de Maurice Ravin Lochun arrêté pour la publication d'une photo

C'est ainsi que l’ancien député du MMM et ambassadeur de Maurice à Madagascar, a été arrêté par la Cyber Crime Unit le jeudi 9 juillet, à la suite d'une plainte du Premier ministre.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... Ce n'est un secret pour personne, le Premier ministre Pravind Jugnauth et le gouvernement, sont régulièrement ciblés par les internautes. Les scandales à la pelle suscitent indignation face à l'oppression d'un régime totalitaire et la révolution se fait via le numérique.C'est ainsi que l’ancien député du MMM et ambassadeur de Maurice à Madagascar, a été arrêté par la Cyber Crime Unit le jeudi 9 juillet, à la suite d'une plainte du Premier ministre.





