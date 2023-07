A la Une . Liban : Un bébé abandonné dans un sac poubelle sauvé par un chien errant

C'est grâce à un chien errant qu'un bébé abandonné dans un sac poubelle à Tripoli, au Liban, a pu être secouru par un passant. Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 08:03

Une petite fille abandonnée a pu être sauvée grâce à un chien errant. Les faits se sont produits ce mercredi au Liban. Alors que l'animal marchait avec un sac poubelle dans la gueule dans les rues de Tripoli (l’une des villes les plus pauvres du pays), un patient a entendu des cris de bébé provenant de l’intérieur du sac, rapporte le National News.



Celui-ci a récupéré le sachet en plastique noir et permis l'hospitalisation du bébé de 4 mois. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent le nourrisson avec des écorchures et des ecchymoses rouges. Selon les médias locaux, l’état de la petite fille est grave mais stable.



Cette découverte a suscité de vives réactions sur la toile, de nombreux internautes s'indignant contre la personne à l'origine de l'abandon et indiquant que les animaux comme les chiens faisaient preuve de plus de compassion que certains individus



Une enquête a été ouverte pour retrouver l’auteur de cet abandon dans ce lieu où les chiens errants sont nombreux. Si personne ne se propose pour adopter la petite fille après sa guérison, celle-ci sera placée dans un orphelinat.



⚠️ Distressing Story:



A baby has been miraculously rescued by a stray dog after being pulled out of a trash can.



The incident happened in Tripoli, Lebanon and a passer by heard the baby crying as the dog was lifting her out of the trash.



The passer by was able to get the… pic.twitter.com/anuJBtMJic

— Oli London (@OliLondonTV) July 20, 2023