Lézards : Un projet d’arrêté préfectoral pour éliminer l'Agame des colons à la carabine

L’agame des colons a été introduit involontairement à la Capitainerie du Port Est vers 1995, sans doute arrivé par des bateaux en provenance d’Afrique et La Réunion peine aujourd’hui à se débarrasser du reptile.



Ce lézard exotique, espèce invasive, a déjà gagné les cours du pourtour de l’île, à l’exception de la zone sud-est. Il s’attaquerait désormais à coloniser des zones plus en altitude.



Il peut se nourrir d’oiseaux et de reptiles y compris des geckos endémiques. De par son régime alimentaire et son comportement, son expansion géographique et sa colonisation de milieux écologiquement remarquables, ce reptile menace d'autres espèces de l'île.