Lewis Hamilton champion du monde d'une discipline qui ne passionne plus… Mais qui promet de changer !

Il devient de plus en plus compliqué de rester deux heures devant son écran à regarder une course de Formule Un. Cette année, l'archi-domination de Mercedes et de Lewis Hamilton malgré quelques soubresauts chez Ferrari et Red Bull ont provoqué plus d'ennuis que de passions… Comparées aux courses de Moto GP, qui malgré la domination de Marquez, voient s'affronter à armes quasi-égales toutes les écuries présentes…



350 MILLIONS D'EUROS DE BUDGET POUR MERCEDES, 167 POUR RENAULT…

Gonflante la F1 ? La discipline Reine du sport automobile a de plus en plus de mal à provoquer la passion, voire les frissons malgré les envolées parfois lyriques des commentateurs qui ont de plus en plus de mal à retenir l'attention. Plus doué au volant que devant un micro, Gilles Villeneuve, ex-champion du monde est souvent dubitatif sur les choix techniques tant du côté de la Fédération Internationale que des écuries…

Jean Pierre Vidot