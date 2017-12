La grande Une Levothyrox : Deux patientes réunionnaises vont porter plainte





Si elle se fournit désormais via l’Allemagne pour son traitement, à travers le collectif "Thyroide 974", la sexagénaire sait bien que Deux patientes sous Levothyrox ont entamé des démarches pour porter plainte. Si au niveau national plus de 300 plaintes ont été déposées depuis la mise sur le marché de la nouvelle formule en mars dernier, à La Réunion ce sera une première. L'affaire sera défendue par Me Georges-André Hoarau. Le conseil va "décider de la procédure la plus adaptée pour atteindre notre objectif", indique Gislaine Picard, 67 ans, l’une des deux plaignantes.Sous Levothyrox depuis 30 ans, c’est fin août dernier qu’elle a pris conscience de ce qui la rendait si soudainement terriblement malade.Déterminée, à travers cette procédure, Gislaine Picard espère obtenir des réponses mais aussi "des moyens pérennes de nous soigner".Si elle se fournit désormais via l’Allemagne pour son traitement, à travers le collectif "Thyroide 974", la sexagénaire sait bien que beaucoup de Réunionnais souffrent de ce changement de formule , 7 000 potentiellement concernés. N.P Lu 206 fois