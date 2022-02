A la Une . Levée du couvre-feu et des principales restrictions sanitaires

La levée du couvre-feu, la fin des jauges dans les ERP et la fin de l’obligation du port du masque en extérieur s’appliquent dès aujourd’hui à La Réunion. Par NP - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 06:00





- Suppression du couvre-feu



- Levée des jauges dans les établissements accueillant du public



- En entreprise, le télétravail n’est plus obligatoire mais reste recommandé



- Fin de l’obligation de port du masque en extérieur



- Levée de la limitation des tablées à 6 personnes



- Levée des restrictions de rassemblement dans l’espace public : regroupements de plus de 6 personnes, pique-niques, bivouacs, vide-greniers, brocantes… sont de nouveau autorisés



- Passage du protocole scolaire de niveau 3 au niveau 2 dans les établissements du 1er degré (levée du port du masque dans la cour).





A quand la réouverture des discothèques ?



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le desserrement des dernières mesures pourra être envisagé dans le courant du mois de mars en deux étapes.



La première étape impliquerait :



- Réouverture des discothèques, dans le respect du protocole sanitaire



- Autorisation des concerts debout



- Autorisation de la consommation debout dans les bars, café et restaurants



- Levée de l’interdiction des moments de convivialités dans les ERP et les entreprises



- Levée de l’interdiction des rassemblements festifs à caractère privé dans les ERP de type X, L et CTS



- Fin de l’interdiction des activités de danse dans les ERP





