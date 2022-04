La grande Une Levée du Pass vaccinal à La Réunion dès le 4 avril

La préfecture annonce la levée du Pass vaccinal et la fin de l'obligation du masque en intérieur dès ce lundi. Des mesures restent cependant encore en vigueur. Voici le communiqué complet : Par NP - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 17:52

Suspension du passe vaccinal et de fin de l’obligation du port du masque en intérieur à partir du 4 avril



Depuis plusieurs semaines, la pression hospitalière a nettement diminué à La Réunion et elle se stabilise aujourd’hui à un niveau bas permettant de mettre en œuvre la dernière étape du calendrier de desserrement progressif des mesures de freinage.



Ce sont donc, deux nouveaux allègements majeurs qui interviendront à La Réunion à compter du lundi 4 avril : la suspension du passe vaccinal dans tous les lieux où il est actuellement exigé, à l’exception des établissements de santé et médico sociaux où le passe sanitaire reste en vigueur, et la levée de l’obligation du port du masque en intérieur, sauf dans les transports collectifs et les établissements de santé et médicaux-sociaux.



Au regard de la circulation virale qui reste active sur notre territoire le préfet adresse à tous un message de responsabilité :



- le port du masque reste très fortement recommandé , notamment dans les lieux à forte fréquentation au sein desquels les mesures de distanciation ne peuvent être respectées et, a fortiori, pour les personnes fragiles ;



- avec la levée des mesures de restriction et alors que 30% des personnes éligibles ne sont pas encore vaccinées et que une personne de plus de 65 ans sur quatre n’est pas vaccinée ou n’a pas fait sa 3ème dose de vaccin, le préfet rappelle à tous l’importance d’avoir un schéma vaccinal complet et à jour, et invite en particulier les personnes éligibles à une dose de rappel à se faire vacciner ;



- la vigilance et le respect des gestes barrières restent par ailleurs essentiels pour permettre de tenir dans la durée la levée des mesures de restriction.



Les trois prochaines semaines permettront d’analyser l’impact des allègements sur la circulation virale. En cas de dégradation de la situation hospitalière, de nouvelles mesures de protection seraient inévitablement mises en œuvre, telles que l’obligation du port du masque dans les établissements recevant du public.



Par ailleurs, un décret paru le 31 mars assouplit les conditions de voyage : le test demandé pour l’entrée sur le territoire réunionnais est désormais de moins de 48h pour un test antigénique et de moins de 72h pour un test RT-PCR (contre la présentation d’un test de moins de 24h précédemment).





La suspension du passe vaccinal pour accéder à l'ensemble des lieux (restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, musées, stades, foires et salons...) où il est actuellement exigé. Toutefois, le passe sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement) restera demandé à l'entrée des hôpitaux, des EHPAD, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées, afin de protéger les personnes les plus fragiles. Le port du masque, déjà levé dans les lieux soumis au passe vaccinal, ne sera plus obligatoire dans les lieux clos (entreprises, écoles, administrations, services publics, magasins...) sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé et médico-sociaux , dans lesquels il restera exigé.

Attention



Le port du masque reste fortement recommandé dans les lieux à forte fréquentation au sein desquels les mesures de distanciation ne peuvent être respectées.



Le port du masque est également particulièrement recommandé :

- pour les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles, ainsi que pour leurs aidants ;

- pour les personnes symptomatiques ;

- pour les personnes contact à risque ;

- pour les cas confirmés de personnes atteinte du Covid-19, jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.