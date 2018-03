Levée des vigilances fortes pluies et vents forts, maintien de la vigilance forte houle pour l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud

Après le passage du système post-tropical ex-Dumazile (situé à 4h locales à 540 km au Sud de La Réunion), Météo-France annonce la levée des vigilances fortes pluies et vents forts sur l'ensemble de l'île. La vigilance forte houle est maintenue pour les régions Ouest, Sud-Ouest et Sud.



Concernant le vent, à 5h locales, on a relevé cette nuit 93 km/h au Maïdo, 75 km/h à Gillot, 73 km/h à Pierrefonds, 75 mm à Tan-Rouge, 60 mm à Grand-îlet ou encore 51 mm à Aurère.



Pour les pluies, on a relevé à 5h locales 75 mm à Tan-Rouge, 60 mm à Grand-îlet et 51 mm à Aurère.